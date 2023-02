Jeder zweite Deutsche hält Leopard-Entscheidung für richtig

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesinnenministerin Faeser will in Hessen kandidieren und Ministeramt behalten

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat angekündigt, sich um das Amt der hessischen Ministerpräsidentin bewerben zu wollen. Wenn Anfang Oktober in Hessen gewählt wird, tritt sie als SPD-Spitzenkandidatin an. Ihr Amt im Bundeskabinett will sie bis dahin behalten. Grüne und FDP hatten Faeser vor einer solchen Doppelrolle gewarnt. Einen Landtags-Wahlkampf und die Leitung des Bundesinnenministeriums halten beide Koalitionspartner im Bund für unvereinbar. Sollte Faeser nicht Ministerpräsidentin in Hessen werden, will sie Innenministerin in Berlin bleiben.

