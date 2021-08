Jeder zweite Corona-Krankenhauspatient leidet ein Jahr danach unter Spätfolgen

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Jeder zweite Corona-Krankenhauspatient leidet auch ein Jahr später noch an gesundheitlichen Problemen. Das geht aus einer chinesischen Studie hervor, die in der Fachzeitschrift "The Lancet" erschienen ist. Einer von drei Patienten sei beispielsweise nach einem Jahr noch kurzatmig. Bei Menschen, die auf der Intensivstation behandelt werden mussten, lag der Anteil noch höher. Die Forscher hatten die Daten von fast 1.300 Patienten ausgewertet, die zu Beginn der Pandemie in Wuhan behandelt worden waren. Sechs Monate nach ihrer Erkrankung klagten noch fast 70 Prozent von ihnen über gesundheitliche Beschwerden, nach einem Jahr lag der Anteil bei knapp 50 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2021 11:00 Uhr