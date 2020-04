Jeder zweite Corona-Infizierte in Deutschland ist wieder genesen

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, sind wieder genesen. Das geht aus den aktuellen Zahlen hervor, die das Robert-Koch-Institut heute veröffentlicht hat. Demnach sind 64.300 Menschen nach ihrer Infektion wieder gesund. Insgesamt haben sich rund 123.000 Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt - gut 2500 mehr als gestern. Die Zahl der Patienten, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, stieg um 126 auf 2799. Sowohl die Zahl der Neuinfektionen als auch die der neu gemeldeten Todesfälle ist damit am dritten Tag in Folge gesunken. Allerdings gibt es an Wochenenden häufig zeitliche Verzögerungen bei den Meldungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 12:00 Uhr