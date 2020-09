Jeder zweite Corona-Infizierte in Bayern ist 15 bis 34 Jahre alt

Nachrichtenarchiv - 22.09.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kanzleramtsminister Braun hat das entschlossene Vorgehen Münchens gegen Corona gelobt. Wichtig sei vor allem die Obergrenze für die Zahl von Veranstaltungsteilnehmern, sagte der CDU-Politiker im ARD-ZDF-Morgenmagazin. Auch zur angekündigten Maskenpflicht im Freien äußerte der Kanzleramtsminister seine Zustimmung. Unterdessen wurde bekannt, dass derzeit in Bayern jeder zweite neue Corona-Infizierte 15 bis 34 Jahre alt ist. Wie die bayerische Gesundheitsministerin Huml sagte, gibt es in diesem Alter häufig Kontakte mit vielen Menschen - und die Ansteckungsgefahr werde in dem einen oder anderen Fall unterschätzt. Vertreter von Bund und Ländern hatten am Abend beschlossen , wegen der Corona-Krise die Digitalisierung an den Schulen zu verstärken. Unter anderem sollen die 800 000 Lehrer in Deutschland Dienstlaptops bekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2020 09:00 Uhr