Jeder Zweite begrüßt laut ARD-Umfrage Flüchtlingsabkommen der EU

Köln Gut die Hälfte der Wahlberechtigten in Deutschland begrüßt das Flüchtlingsabkommen der EU. Das geht aus dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend hervor. Demnach halten es 51 Prozent für richtig, dass Brüssel Ländern wie Ägypten, Tunesien und dem Libanon Geld gibt, wenn diese im Gegenzug Flüchtlinge von der Weiterreise in die EU abhalten. Die Flüchtlings- und Asylpolitik sowie die Integration sehen die meisten Wahlberechtigten momentan als wichtigstes Problem für die EU. An zweiter Stelle folgen internationale Konflikte und Bedrohungen, etwa im Verhältnis zu Russland und China. Gut 20 Prozent der Befragten halten Umwelt- und Klimaschutz, die Wirtschaft und die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit für große Herausforderungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.05.2024 18:15 Uhr