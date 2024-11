Jeder zehnte Pflegeplatz bleibt laut BRK wegen Personalmangels leer

München: Das Bayerische Rote Kreuz sieht großen Personalbedarf in der Pflege. Aktuell sei jeder zehnte Pflegeplatz in BRK-Einrichtungen nicht belegt, weil entsprechende Fachkräfte fehlten, so BRK-Präsidentin Schorer. Die Belegungsquote in BRK-Einrichtungen sei im Vergleich zum Vorjahr insgesamt zwar um knapp zwei Prozent gestiegen. Dabei gebe es aber große regionale Unterschiede. In Mittelfranken habe sie sich verschlechtert, in Unterfranken sei sie stark gestiegen. Gleichzeitig sinke die gesamte Anzahl an Pflegeplätzen, obwohl durch den demografischen Wandel perspektivisch mehr benötigt würden.

