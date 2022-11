Jeder Zehnte lebt in Deutschland in überbelegter Wohnung

Kurzmeldung ein/ausklappen Gericht verhängt fast sechs Jahre Haft gegen Verfasser von "NSU 2.0"-Drohschreiben

Frankfurt am Main: Im Prozess um die "NSU 2.0"-Drohschreiben ist der Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Frankfurt sah es als erwiesen an, dass der 54-jährige Berliner eine Serie hasserfüllter und rassistischer Drohschreiben an Personen des öffentlichen Lebens geschickt hatte. Deshalb wurde er unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und Nötigung schuldig gesprochen. Die E-Mails, Faxe oder SMS gingen etwa an Juristinnen, Politikerinnen und Journalistinnen. Sie waren mit "NSU 2.0" unterzeichnet - in Anlehnung an die rechtsextreme Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund".

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2022 21:45 Uhr