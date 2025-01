Jeder zehnte Deutsche hat laut Fachleuten ein Suchtproblem

Hamm: Jeder zehnte Mensch in Deutschland hat nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, DHS, ein Suchtproblem. Sorge bereiteten vor allem Crack, eine rauchbare Form von Kokain, sowie synthetische Opioide wie Fentanyl, ein Wirkstoff, der lebensbedrohlicher sei als Heroin, warnte die DHS. Sie hat vor der Bundestagswahl ihre zentralen Forderungen in einem Positionspapier veröffentlicht. Darin heißt es: Sucht und der Konsum von Rauschmitteln wie Tabak und Alkohol belaste die Volkswirtschaft mit einer dreistelligen Milliardensumme. Die DHS appelliert an die künftige Bundesregierung, angesichts einer wachsenden Drogenproblematik, die staatlichen Hilfen nicht zu kürzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.01.2025 01:00 Uhr