Jeder vierte über 50 beklagt Altersdiskriminierung im Job

Berlin: Gut jeder vierte Erwerbstätige über 50 Jahre sieht sich von Altersdiskriminierung betroffen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage für das Netzwerk Xing. So klagten 28 Prozent der Befragten darüber, von bestimmten Tätigkeiten ausgeschlossen oder bei Beförderungen übergangen zu werden. Auch würden ihnen Aufgaben unter ihrem Anforderungsprofil zugewiesen. Beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, sieht man allerdings gute Chancen für ältere Arbeitnehmer. Fachkräfte seien so gefragt wie schon lange nicht mehr. So sei die Frühverrentungspolitik der 90er Jahre vorbei - auch, wenn es mancherorts noch immer den "goldenen Handschlag" für ein früheres Ausscheiden aus dem Arbeitsleben gebe, sagte IAB-Chef Weber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 10:00 Uhr