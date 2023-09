Jeder vierte Student hat Energiehilfe noch nicht beantragt

Berlin: Knapp einen Monat vor Fristende hat rund ein Viertel der Studentinnen und Studenten in Deutschland die Energiepreispauschale noch nicht beantragt. Rund 800.000 haben laut Bundesbildungsministerium noch einen Anspruch auf die Einmalzahlung von 200 Euro, aber bislang keinen Antrag gestellt. Möglich ist das noch bis Ende September, eine Verlängerung der Frist werde es nicht geben, so das Ministerium. Die Bundesregierung äußerte auf eine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion hin die Vermutung, dass Studenten, die stark auf die Einmalzahlung angewiesen sind, sie schon beantragt haben. Der bildungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jarzombek, forderte eine genauere Untersuchung der Frage, warum so viele Studenten bisher keine Anträge gestellt haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2023 09:45 Uhr