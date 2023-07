Jeder vierte Erwerbstätige verdient weniger als 14 Euro die Stunde

Meldungsarchiv - 26.07.2023 02:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Rund jeder vierte Erwerbstätige in Deutschland verdient kaum mehr als den Mindestlohn. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes auf Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Demnach bekommen 23 Prozent der Beschäftigten weniger als 14 Euro brutto in der Stunde. Knapp 15 Prozent erhalten den Mindestlohn von 12 Euro die Stunde. Der Co-Vorsitzende der Linksfraktion Bartsch kritisierte das Lohnniveau in Deutschland aufgrund der Zahlen insgesamt als zu niedrig. Er warnte in den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" vor "millionenfacher Altersarmut" und forderte, den Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen - auch als Inflationsausgleich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2023 02:00 Uhr