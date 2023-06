Kurzmeldung ein/ausklappen Jeder sechste Industriebetrieb plant Produktion im Ausland

Berlin: Einer Umfrage des Bundesverbands der Deutschen Industrie zufolge ist jeder sechste Betrieb aktiv dabei, Teile seiner Produktion und Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. Weitere 30 Prozent mittelständischer Unternehmen, so der BDI, erwögen einen solchen Schritt. Verbandspräsident Russwurm forderte von der Politik weitere Entlastungen, um diese Entwicklung zu stoppen. Die Industrie benötige für mehr Investitionen einen spürbaren Bürokratieabbau sowie gezielte Steuersenkungen. Die Politik sei in der Verantwortung, die Rahmenbedingungen am Standort zu verbessern, so Russwurm. Der BDI-Präsident erklärte, die Preise für Energie und Rohstoffe blieben für fast zwei Drittel der befragten Unternehmen eine der drängenden Herausforderungen. Der Industriestrompreis müsse dringend verlässlich und dauerhaft auf ein wettbewerbsfähiges Niveau sinken.

