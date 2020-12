Jeder sechste Bayer arbeitet regelmäßig an Sonn- und Feiertagen

Bayerisches Kabinett berät über Verschärfung der Corona-Maßnahmen

München: Angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen in Bayern hat Ministerpräsident Söder sein Kabinett für den Mittag zu einer Sondersitzung zusammengerufen. Per Videoschalte soll der Ministerrat über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Ansteckungszahlen beraten. Erwartet werden weitere Verschärfungen der geltenden Anti-Corona-Regeln. Der "Bild am Sonntag" sagte Söder, nötig sei ein konsequentes Vorgehen. Es sei besser, bis Weihnachten zu handeln als ein dauerhaftes "Stop-and-go" für die Bevölkerung. Im Freistaat gelten bereits strenge Maßnahmen in Hotspots wie Passau oder Nürnberg. Insgesamt liegt der 7-Tage-Inzidenzwert in Bayern laut dem Robert-Koch-Institut bei 175. Nur in Berlin mit 182 und in Sachsen mit 301 ist der Wert noch höher.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.12.2020 06:00 Uhr