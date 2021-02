Jeder fünfte Minderjährige wächst in einer fremdsprachigen Familie auf

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Jeder fünfte Minderjährige wächst in einem Haushalt auf, in dem Deutsch im Alltag nicht die Haupt-Sprache ist. Das zeigt eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft, die der "Süddeutschen Zeitung" vorliegt. Dazu kommt dem Bericht zufolge, dass die Eltern häufig eher niedrige Bildungsabschlüsse oder keinen Berufsabschluss haben. Der Autor der Studie hält daher eine frühe verstärkte Förderung von Kindern aus fremdsprachigen Haushalten für nötig. Jugendämter sollten gezielt auf die Familien zugehen und ihnen vermitteln, wie wichtig der Besuch in der Kita oder dem Kindergarten sei. Wer bei der Einschulung noch nicht richtig Deutsch könne, sei sehr schnell abgehängt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.02.2021 02:00 Uhr