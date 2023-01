Jeder dritten Frau in Vollzeitbeschäftigung droht Rente unter 1000 Euro

Kurzmeldung ein/ausklappen Rheinmetall-Chef: Reparatur von Leopard-Panzern dauert ein Jahr

Düsseldorf: Der Rüstungskonzern Rheinmetall könnte instandgesetzte Leopard-2-Kampfpanzer frühestens 2024 an die Ukraine liefern. Der Vorstandsvorsitzende Papperger sagte der "Bild am Sonntag“, die Reparatur der ausgemusterten Exemplare dauere ein Jahr. Diese Arbeiten könne man nicht ohne Auftrag vornehmen, da die Kosten bei mehreren hundert Millionen Euro lägen. Der Rüstungskonzern verfügt laut Papperger noch über 22 Fahrzeuge vom Typ Leopard 2 und über 88 Fahrzeuge vom Typ Leopard 1. - Schon in den kommenden Wochen will Großbritannien der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 zur Verfügung stellen. Das teilte die Regierung in London am Abend mit. Man sehe eine Gelegenheit zum Handeln, da Russland in die Defensive geraten sei, heißt es.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.01.2023 01:00 Uhr