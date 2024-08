Jeder dritte Azubi-Platz bleibt 2023 unbesetzt

Nürnberg: Im vergangenen Jahr ist ein Drittel aller Ausbildungsplätze in Deutschland unbesetzt geblieben. Das geht aus Zahlen des Betriebspanels hervor, einer Befragung von 15.000 Betrieben im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit. Noch 2010 lag der Anteil unbesetzter Lehrstellen nicht einmal halb so hoch. Vor allem Kleinstbetriebe mit bis zu neun Mitarbeitern haben Probleme, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen: Hier blieben 57 Prozent leer, in großen Unternehmen nur 12 Prozent. Besonders wenig gefragt sind Lehrplätze am Bau und im Friseursalon. Mittlerweile sind nach Erkenntnissen der Forscher aber alle Branchen vom Mangel an Azubis betroffen. Gleichzeitig blieben 64.000 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz - das sind mehr als im Jahr zuvor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 13:00 Uhr