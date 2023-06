Jeder Achte in Bayern arbeitet im Gesundheitswesen

Meldungsarchiv - 07.06.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Fürth: In Bayern haben im vergangenen Jahr mehr als 950-tausend Menschen im Gesundheitswesen gearbeitet. Damit ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Fürth jeder Achte im Freistaat in dieser Branche tätig. Das Gesundheitswesen verdankt ihren Beschäftigten eine Bruttowertschöpfung in Höhe von rund 55 Milliarden Euro, das sind gut 2 Prozent mehr als 2021. Laut Landesamt hat die Wertschöpfung damit wieder das durchschnittliche Niveau der Jahre vor der Corona-Pandemie erreicht.

