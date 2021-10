Jeder Achte fürchtet wegen der Digitalisierung um seinen Job

Ermittler gehen im Fall der getöteten 14-Jährigen von Heimtücke aus

München: Im Fall des getöteten 14-jährigen Mädchens im Münchner Stadtteil Denning hat die Polizei in der Früh den 17-jährigen Tatverdächtigen gefasst. Das hat der Chef der Münchner Mordkommission, Beer, vor kurzem auf einer Pressekonferenz bestätigt. Beer teilte mit, zwei Zeuginnen hätten den Verdächtigen in der Früh am S-Bahnhof Pasing gesehen und daraufhin die Polizei verständigt. Wenig später habe man den Jugendlichen festnehmen können. Laut Beer war er seit Monaten mit dem getöteten Mädchen befreundet. Die Sprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft Grotz erklärte, man müsse bei der Tat von Heimtücke ausgehen. Möglicherweise liege beim Täter ein psychisches Problem vor, sein Motiv sei aber noch unklar. Seit gestern Früh hatten zahlreiche Streifen und eine Hundertschaft an Einsatzkräften nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Die 14-Jährige war am Morgen tot im elterlichen Wohnhaus in Denning, einem Teil von München-Bogenhausen, gefunden worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2021 14:00 Uhr