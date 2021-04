Jeder achte Deutsche hat eine Corona-Impfung erhalten

DAK stellt Höchststand an psychischen Krankschreibungen Bayern fest

München: Im Corona-Jahr 2020 sind die Krankschreibungen wegen psychischer Leiden in Bayern auf einen Höchststand gestiegen. Das hat eine Daten-Auswertung der Krankenkasse DAK Bayern ergeben, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Danach gab es im vergangenen Jahr wegen psychischer Krankheiten 229 Fehltage je 100 erwerbstätigen Versicherten. Auf Frauen entfielen dabei etwa doppelt so viele Krankheitstage wie auf Männer. Je nach Branche gibt es deutliche Unterschiede. Im Gesundheitswesen gab es ein Plus von 19 Prozent, in der Logistikbranche sogar von 29 Prozent. In der IT-Branche und in der Verwaltung gingen die psychisch bedingten Krankschreibungen dagegen zurück. Hier wird viel im Home Office gearbeitet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.04.2021 11:45 Uhr