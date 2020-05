Jeden dritten Tag ist 2019 ein Kind gewaltsam ums Leben gekommen

Nachrichtenarchiv - 11.05.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 112 Kinder vorsätzlich oder fahrlässig getötet worden oder an den Folgen von Körperverletzung gestorben. Das war im Schnitt jeden dritten Tag ein Kind. So steht es in der Polizeilichen Kriminalstatistik zu kindlichen Gewaltopfern, die am Vormittag in Berlin vorgestellt wurde. Die meisten Opfer waren unter sechs Jahre alt. Im Vergleich zum Jahr 2018 ging die Gesamtzahl etwas zurück: damals starben 136 Kinder. Diese Zahlen geben allerdings keine Auskunft darüber, ob in der Corona-Krise die Gewalt an Kindern zugenommen hat: Das Bundeskriminalamt teilte mit, es erhalte im Moment nicht mehr Hinweise auf Gewalt und Missbrauch in der Familie als sonst. Das Dunkelfeld sei aber hoch, so dass diese Daten mit äußerster Vorsicht zu interpretieren seien, betonte die Behörde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2020 12:00 Uhr