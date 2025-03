Jede zehnte Post-Sendung ist liegengeblieben

Bonn: Wegen des Warnstreiks bei der Deutschen Post ist heute etwa jede zehnte Brief- und Paketsendung vorerst liegen geblieben. Das hat das Unternehmen in Bonn mitgeteilt. Auch gestern waren Sendungen in gleicher Menge betroffen gewesen. Die Post versprach, die Rückstände zu Beginn der neuen Woche zügig zu bearbeiten und zuzustellen. Nach Einschätzung des Unternehmens sind heute rund 7.500 Beschäftigte dem Warnstreikaufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt. Am Montag steht die vierte Verhandlungsrunde in den Tarifgesprächen an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2025 16:30 Uhr