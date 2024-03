Jede fünfte private Waffe in Deutschland hat einen bayerischen Eigentümer

München: In Bayern gibt es so viele private Waffen wie in keinem anderen Bundesland. Das geht aus dem nationalen Waffenregister des Bundesverwaltungsamts hervor. Demnach gibt es im Freistaat rund 1,2 Millionen Waffen in Privatbesitz. Damit ist deutschlandweit jede fünfte private Waffe in Bayern registriert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 09:00 Uhr