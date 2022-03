Jede fünfte Kneipe musste wegen Corona-Krise schließen

Baerbock will international stärkere Führungsrolle für Deutschland

Berlin: Außenministerin Baerbock will, dass Deutschland in Europa und in der Nato eine stärkere Führungsrolle übernimmt. Deutschland sei die stärkste Volkswirtschaft in der Europäischen Union, im Rahmen der Nato sei man mit den Amerikanern zusammen eine der stärksten Wirtschaftsnationen, sagte sie in den ARD-Tagesthemen. Das bedeute auch, eine besondere Verantwortung zu übernehmen. Gerade mit Blick auf die Sicherheit der osteuropäischen Nachbarn, die noch unmittelbareren Kontakt zum Krieg in der Ukraine hätten. Die Grünen-Politikerin warnte auch vor wirtschaftlichen Abhängigkeiten - vor allem von autoritären Ländern. Die Lage Deutschlands sei auch dadurch unsicherer geworden, dass Gasspeicher an Russland verkauft worden seien. Energie- und Klimafragen beträfen nicht nur die Umwelt, sondern auch die Sicherheitspolitik. Das bedeute auch, dass man wirtschaftliche Interessen nicht über alles andere stellen dürfe, so Baerbock.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.03.2022 06:15 Uhr