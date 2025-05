Jede dritte Geburt erfolgt per Kaiserschnitt

Wiesbaden: In Deutschland gibt es immer mehr Geburten per Kaiserschnitt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist der operative Eingriff inzwischen bei fast jeder dritten Geburt der Fall und damit ein Rekordwert. Wie die Statistiker weiter mitteilten, hat sich der Anteil der Kaiserschnitte in den vergangenen 30 Jahren fast verdoppelt. - Am heutigen internationalen Hebammentag protestieren viele von ihnen unter anderem in Augsburg und München. Sie sorgen sich vor finanziellen Einbußen durch ein neues Abrechnungssystem.

