Jazz-Schlagzeuger Jimmy Cobb 91-jährig gestorben

Bund will Corona-Kontaktbeschränkungen bis Anfang Juli verlängern

Berlin: Die Corona-Kontaktbeschränkungen sollen nach den Vorstellungen des Bundes grundsätzlich bis 5. Juli verlängert werden. Vom 6. Juni an sollen aber auch Lockerungen in Kraft treten. Dann dürfen sich sowohl privat als auch im öffentlichen Raum bis zu zehn Personen treffen. Schärfere Auflagen soll es immer dann geben, wenn es das lokale Infektionsgeschehen nötig macht. Die Abstands- und Hygieneregeln sollen solange in Kraft bleiben, bis es einen Impfstoff oder Medikamente gibt. Thüringens Ministerpräsident Ramelow will angesichts der vergleichsweise niedrigen Infektionsrate in seinem Bundesland die Schutzvorschriften durch lokale Regeln ersetzen. Der Linken-Politiker warb dafür, stärker auf die Eigenverantwortung der Menschen zu setzen. Bayerns Ministerpräsident Söder bezeichnete das als fatales Signal.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.05.2020 20:15 Uhr