Meldungsarchiv - 21.07.2023 16:00 Uhr

New York: Die amerikanische Jazz-Legende Tony Bennett ist tot. Wie seine Pressesprecherin bestätigte, starb Bennett kurz vor seinem 97. Geburtstag in seiner Geburtsstadt New York. Bennett verkaufte über 50 Millionen Tonträger und gewann 19 Grammys. Mit seinem Hit "I left my heart in San Francisco" wurde der Sänger und Entertainer auch in Europa bekannt. Vor zwei Jahren zog er sich wegen einer Alzheimer-Erkrankung aus dem Showgeschäft zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2023 16:00 Uhr