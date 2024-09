Jazz-Legende Benny Golson ist tot

New York: Der US-Jazz-Saxofonist und Komponist Benny Golson ist tot. Nach Angabe seines Agenten starb er am Samstag nach kurzer Krankheit in Manhattan. Golson wurde 95 Jahre alt. Er gehörte zu den stilbildenden Vertretern des Hardbop. Während seiner 70 Jahre langen Karriere arbeitete er mit zahlreichen Jazzgrößen wie Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, Art Blakey und John Coltrane zusammen. Aus seiner Feder kommen Jazzstandarts wie "Killer Joe", "Along Came Betty" und "I Remember Clifford". Golson komponierte aber auch für Filme und TV-Produktionen wie die Sitcom "MASH" und die Actionserie "Kobra, übernehmen Sie".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2024 06:00 Uhr