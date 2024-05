Japanisches Zeichentrickstudio erhält Ehrenpalme bei den Filmfestspielen in Cannes

Cannes: Das japanische Zeichentrickstudio Ghibli ist bei den 77. Filmfestspielen gestern Abend mit einer Ehrenpalme ausgezeichnet worden. Festivalpräsidentin Knobloch sagte wörtlich: "Mit dieser Ehrenpalme möchten wir Ihnen für all die Magie danken, die Sie dem Kino beschert haben." Der 83-Jährige Gründer des Anime-Studios Miyazaki bedankte sich per Videobotschaft für die Auszeichnung.//evtl. Stop// In diesem Jahr erhielten auch "Star-Wars"-Regisseur George Lucas und die Schauspielerin Meryl Streep jeweils eine Ehrenpalme.

