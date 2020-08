Japanischer Premier Abe will Rücktritt verkünden

Nachrichtenarchiv - 28.08.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Japans Ministerpräsident Abe will in Kürze vor die Presse treten. Nach übereinstimmenden Berichten wird er aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurücktreten. Der Generalsekretär der Liberaldemokraten hat inzwischen bestätigt, dass Abe den Führungsmitgliedern seiner Partei die Entscheidung bereits mitgeteilt hat. Er habe sich zum Rücktritt entschieden, um keine Probleme zu verursachen. Seit Wochen gab es Spekulationen über den Gesundheitszustand des 65-jährigen Ministerpräsidenten. Abe leidet an einer chronischen Krankheit. Zuletzt hatte er sich zweimal zu medizinischen Tests ins Krankenhaus begeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.08.2020 09:45 Uhr