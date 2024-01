Japanische Raumfahrtbehörde schaltet Mondsonde aus

Tokio: Kurz nach ihrer Landung auf dem Mond ist die japanische Sonde SLIM wegen Problemen mit der Stromversorgung vorübergehend abgeschaltet worden. Wie die japanische Raumfahrtbehörde mitteilte, ist der Plan aber, sie wieder anzuschalten, sobald die Probleme mit den Solarzellen behoben werden können und Sonnenlicht auf den Mond trifft. Daher habe man eine Restleistung in der Batterie gelassen. Zunächst will die Behörde nun Daten von der Landung analysieren. Japan hatte am Samstag als fünfte Nation der Welt den Mond erreicht.

