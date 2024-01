Japanische Behörden zählen mindestens 48 Erdbeben-Toten

Tokio: Die Zahl der Todesopfer nach den starken Erdbeben an der Westküste Japans ist weiter gestiegen. Lokale Behörden der Region Ishikawa sprechen inzwischen von mindestens 48 Toten. Einsatzkräfte sind derweil auf der Suche nach Überlebenden - ihre Arbeit wird aber durch die Schäden an Gebäuden und Infrastruktur erschwert. Viele Straßen wurden aufgerissen oder sind von Schlamm bedeckt, Häuser stürzten ein oder gerieten in Brand. Wasserleitungen platzten und Strommasten knickten um. Insgesamt 100.000 Menschen waren gestern aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen. Das stärkste Beben hatte nach Angaben der nationalen Meteorologie-Behörde eine Stärke von 7,6. Für die kommenden Tage rechnen die Experten mit weiteren Erschütterungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 15:00 Uhr