Japaner Kobayashi gewinnt 70. Vierschanzentournee

Nachrichtenarchiv - 06.01.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bischofshofen: Der Japaner Kobayashi hat die Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen. Für seinen zweiten Gesamtsieg reichte ihm heute ein fünfter Platz, um die Tournee zum zweiten Mal für sich zu entscheiden. Auf den Plätzen zwei und drei in der Gesamtwertung landeten die Norweger Lindvik und Granerud. Karl Geiger fiel im Finale in Bischofshofen auf Platz drei zurück und wurde Gesamt-Vierter. Markus Eisenbichler belegte Rang acht und wurde in der Gesamtwertung Fünfter. Tagessieger wurde in Bischofshofen der Österreicher Daniel Huber.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.01.2022 22:00 Uhr