Japan wird von schwerem Erdbeben und Tsunami getroffen

Tokio: In Japan hat ein schweres Erdbeben der Stärke 7,6 einen Tsunami ausgelöst. Erste Wellen sind bereits auf Land getroffen. Die meteorologische Behörde warnte vor bis zu drei Meter hohen Wellen, in der Präfektur Ishikawa könnten die Wellen bis zu fünf Meter Höhe erreichen. Über Schäden ist noch nichts bekannt, Anwohner entlang der Küste zum Japanischen Meer wurden aufgerufen, sich in höher gelegene Gebiete in Sicherheit zu bringen. In tausenden Haushalten fiel der Strom aus. Nach Angaben der japanischen Regierung kam es in den Atomkraftwerken in der Region bislang aber nicht zu Unregelmäßgkeiten. Die Regierung in Tokio richtete einen Krisenstab ein. Japan gehört zu den am stärksten von Erdbeben betroffenen Ländern. 2011 hatte ein Beben erst einen Tsunami und dann einen Super-GAU im Atomkraftwerk in Fukushima ausgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 12:00 Uhr