Japan will wirtschaftliche Kooperation mit Deutschland stärken

Meldungsarchiv - 18.03.2023 09:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Tokio: Japan will die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit mit Deutschland verstärken. Der japanische Minister für Wirtschaft und Handel, Nishimura, sagte bei einem Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Habeck, angesichts der drastisch veränderten internationalen Lage sei die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit von großer Bedeutung. Zudem wolle man auch in Sachen klimaneutraler Energieversorgung mehr gemeinsam unternehmen, sagte Habeck. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Japans in Europa, Japan wiederrum nach China der zweitgrößte Handelspartner Deutschlands in Asien. Bundeskanzler Scholz befindet sich noch bis morgen auf Japan-Besuch. Mitgereist sind unter anderem Wirtschaftsminister Habeck, Finanzminister Lindner und Außenministerin Baerbock.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.03.2023 09:15 Uhr