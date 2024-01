Japan warnt nach schwerem Erdbeben vor Flutwellen

Tokio: Ein Erdbeben der Stärke 7,6 hat Japan erschüttert. Das Epizentrum lag in der Region Noto an der Küste des Japanischen Meeres. Es kam zu Nachbeben. Wie japanische Fernsehsender berichten, stürzten mehrere Häuser in den betroffenen Regionen ein. Einzelne Straßen und Parkplätze wurden aufgerissen, in einer Fabrik brach ein Feuer aus. In 36.000 Haushalten in der besonders betroffenen Präfektur Ishikawa sowie anderen Präfekturen fiel der Strom aus. Es gibt auch Berichte über geplatzte Wasserleitungen. Die nationale Wetterbehörde gab eine Tsunami-Warnung aus. In einigen Regionen wurden bald nach der Erschütterung erste Flutwellen von mehr als einem Meter registriert. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Die Wetterbehörde warnte für die kommende Woche vor möglichen weiteren starken Beben.

