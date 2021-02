Japan verlängert sechs Monate vor Olympia Corona-Notstand für Tokio

Nachrichtenarchiv - 02.02.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Knapp sechs Monate vor den Olympischen Spielen will Japans Ministerpräsident Suga den Corona-Notstand für den Großraum Tokio und umliegende Präfekturen um einen Monat verlängern. Wegen des jüngsten Anstiegs der Infektionen in Japan wurde zuletzt darüber spekuliert, ob die Spiele in diesem Sommer überhaupt stattfinden können. Vom nationalen Organisationskomittee hieß es, die Sommerspiele sollten auf jeden Fall durchgeführt werden, und zwar unabhängig davon, wie die Corona-Situation aussieht. Man müsse neue Wege für die Ausrichtung der Olympischen Spiele in Betracht ziehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2021 16:00 Uhr