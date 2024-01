Japan und Österreich stellen Zahlungen an Palästinenser-Hilfswerk ein

Tokio: Nach mehreren anderen westlichen Staaten haben auch Österreich und Japan ihre Zahlungen an das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge eingestellt. Die finanzielle Unterstützung werde bis auf weiteres gestoppt, hieß es aus Tokio. Das österreichische Außenministerium erklärte, bis die Vorwürfe gegen die UNRWA-Mitarbeiter nicht restlos aufgeklärt seien, fließe kein Geld mehr. Das UNRWA spielt eine wichtige Rolle bei der Versorgung des Gaza-Streifens mit humanitärer Hilfe. Zuvor hatten unter anderem die USA, Deutschland und Frankreich ihre Zahlungen beendet. Zwölf Mitarbeiter des UN-Hilfswerks stehen im Verdacht, an dem Hamas-Angriff am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.01.2024 09:45 Uhr