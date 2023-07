Meldungsarchiv - 26.07.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Dunedin: Die Japanerinnen haben auch ihr zweites Spiel bei der Fußball-WM in Neuseeland und Australien gewonnen. Sie besiegten Costa Rica mit 2:0. Damit führen sie die Gruppe C vorerst an und stehen vor dem Einzug ins Achtelfinale. Je nach Ausgang des Spiels zwischen Spanien und Sambia, das gerade läuft, könnten sich die Japanerinnen bereits nach zwei Partien dafür qualifiziert haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2023 10:00 Uhr