Japan setzt wieder verstärkt auf Atomkraft

Bundeskabinett beschließt neues Infektionsschutzgesetz

Berlin: Das Bundeskabinett hat sich auf neue Corona-Regeln für Herbst und Winter geeinigt. Wie Gesundheitsminister Lauterbach am Mittag mitteilte, will man für eine neue Corona-Welle besser gerüstet sein als in der Vergangenheit. Konkret soll in Fernzügen und Flugzeugen weiter die Maskenpflicht gelten. Eine Test- und Maskenpflicht greift demnach auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen. In einem Punkt kommt der Bund den Ländern entgegen: Sie können Lauterbach zufolge generell eine Maskenpflicht für Innenräume verhängen oder alternativ den Nachweis einer frischen Impfung oder Genesung verlangen. Verschärft sich die Corona-Lage, können die Länder Obergrenzen für den Aufenthalt in Innenräumen einführen und Ausnahmen von der Maskenpflicht streichen. //stop//Unabhängig davon dürfen Gastwirte dem Minister zufolge von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und zum Beispiel das Tragen einer Maske oder einen Corona-Test verlangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2022 13:00 Uhr