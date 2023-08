Japan leitet seit dem Morgen Fukushima-Kühlwasser ins Meer

Fukushima: In Japan wird seit heute Früh Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima ins Meer geleitet. Das teilte der zuständige Betreiber Tepco mit. Nach Auffassung Japans ist das unbedenklich, weil das gefilterte und stark verdünnte Wasser zulässige Grenzwerte unterschreitet. Insgesamt geht es um rund 1,3 Millionen Tonnen Kühlwasser. Begleitet wurde die Aktion von Protesten: Eine Gruppe Bürger demonstrierte nahe der Atomanlage mit Transparenten und Sprechchören. Auch in Anrainerstaaten stößt das Vorgehen auf große Kritik: China reagierte wütend und sprach von einem extrem egoistischen und unverantwortlichen Akt, der das globale öffentliche Interesse missachte. Die Umweltorganisation Greenpeace erklärte, in den kommenden Jahren würden in Fukushima "immense" Mengen radioaktiven Materials ins Meer gelangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 09:00 Uhr