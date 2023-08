Japan leitet Kühlwasser aus AKW Fukushima ins Meer

Fukushima: Japan hat damit begonnen, verdünntes Kühlwasser aus der Atomruine der Stadt ins Meer zu leiten. Das gab der Betreiber Tepco am Morgen bekannt. In den vergangenen Tagen hatten Fischer und Nachbarländer gegen die Verklappung protestiert. Sie befürchten eine radioaktive Belastung des Meers. Das Kühlwasser aus Fukushima wird zwar gefiltert, dabei kann aber das radioaktive Isotop Tritium nicht entfernt werden. Die Internationale Atomenergiebehörde hält die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt allerdings für äußerst gering. Die Verklappung ist nötig geworden, weil Tepco keinen Platz mehr für das Kühlwasser hat. Nach der Kernschmelze in dem Atomkraftwerk von Fukushima 2011 müssen die Reaktoren ständig gekühlt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 07:00 Uhr