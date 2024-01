Japan gibt nach schwerem Erdbeben Tsunami-Warnung heraus

Tokio: Japan ist am Morgen von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Medienberichten zufolge hatten die Erdstöße im Norden Zentraljapans eine Stärke von 7,6. Die meteorologische Behörde gab eine Tsunami-Warnung heraus. Entlang der Küste zum japanischen Meer werden bis zu drei Meter hohe Wellen erwartet, in der Region Noto könnten die Wellen bis zu fünf Meter hoch werden. Erste Wellen sind bereits auf Land getroffen. Anwohner wurden dringend aufgerufen, höher gelegene Gebiete aufzusuchen. Auch in der Hauptstadt Tokio schwankten Gebäude. Berichte über Schäden oder Verletzte gibt es noch nicht. Ansässige Stromversorger erklärten, bei ihren Kernkraftwerken gebe es derzeit keine Auffälligkeiten. Japan ist eines der Länder der Welt, die am stärksten von Erdbeben bedroht sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 09:45 Uhr