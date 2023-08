Japan beginnt mit Verklappung von Fukushima-Kühlwasser

Tokio: Das aufbereitete Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima soll ab übermorgen ins Meer geleitet werden. Das hat das japanische Kabinett beschlossen. An der Verklappung gab es bis zuletzt heftige Kritik von Fischern und Umweltschützern. Von Japans Regierung heißt es dazu, die Ableitung des Wassers könne nicht aufgeschoben werden. An der Atomruine gehe der Platz für die gewaltigen Mengen Kühlwasser aus. Im AKW Fukushima war es vor zwölfeinhalb Jahren in Folge eines schweren Erdbebens zu Kernschmelzen gekommen. Weil die Reaktoren weiter mit Wasser gekühlt werden, stehen dort inzwischen mehr als 1.000 riesige Wassertanks. Aus denen sollen die 1,3 Millionen Tonnen Wasser nun über einen Tunnel in den Pazifik geleitet werden. Dafür wird das Kühlwasser zunächst aufbereitet und dann verdünnt. Die Internationale Atomenergiebehörde ist mit dem Verfahren einverstanden - die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt seien "vernachlässigbar".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2023 08:00 Uhr