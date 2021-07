Janecek sieht gute Chancen für Baerbock als Kanzlerin

Englische und italienische Fans fiebern EM-Finale entgegen

London: In England und in Italien fiebern die Fußball-Fans dem Finale der Europameisterschaft entgegen. Um 21 Uhr geht es im Wembley-Stadion los. Die Queen hat dem englischen Team schon viel Glück gewünscht, sie wird heute Abend nicht im Stadion sein - stattdessen aber ihr Enkel, Prinz William. Premierminister Johnson schickte einen offenen Brief an Trainer Gareth Southgate und lobte, dass die Mannschaft schon jetzt die Stimmung im Land gehoben habe. Unabhängig vom Spielausgang dürften sich die englischen Schüler freuen: Damit sie das Finale heute Abend schauen können, starten veile Schulen morgen erst später mit dem Unterricht. In Italien mischt sich in die Vorfreude auf das Spiel auch die Sorge vor steigenden Corona-Infektionszahlen. Public Viewing gibt es nur in Rom und in manchen Autokinos im Land. Die italienische Regierung ruft die Menschen auf, das EM-Finale möglichst im kleinen Kreis zu Hause zu schauen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.07.2021 13:00 Uhr