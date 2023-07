Kurzmeldung ein/ausklappen Jane Birkin stirbt im Alter von 76 Jahren

Paris: Jane Birkin ist tot. Die britisch-französische Sängerin und Schauspielerin starb im Alter von 76 Jahren in Paris. Ihren Durchbruch als Künstlerin hatte sie mit Anfang 20, als sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Serge Gainsburg das umstrittene Liebeslied "Je t'aime - moi non plus" sang. Im Lauf der folgenden Jahrzehnte spielte Birkin in mehr als 50 Filmen mit - unter anderem in Michelangelo Antonionis "Blow up", in Agatha Christie-Verfilmungen und in "Der Swimming Pool" mit Romy Schneider und Alain Delon. Birkin litt seit Jahren an Leukämie.

