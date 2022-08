James-Webb-Teleskop nimmt Polarlicht über dem Jupiter auf

Scholz will mit Trudeau ein Wasserstoff-Abkommen unterzeichnen

Montreal: Am zweiten Tag seiner Kanada-Reise will Bundeskanzler Scholz zusammen mit Kanadas Premierminister Trudeau ein Abkommen zur Herstellung und dem Transport von Wasserstoff unterzeichnen. Dazu reisen Scholz und Bundeswirtschaftsminister Habeck nach Neufundland, das als günstiger Standort für die Produktion von grünem Wasserstoff gilt, der mit Hilfe von erneuerbaren Energien erzeugt wird. Deutschland setzt beim Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft auf Wasserstoff. In diesem Zusammenhang hatte Scholz Kanada gestern einen wichtigen Partner genannt. Trudeau betonte, sein Land sei "ein verlässlicher Lieferant der sauberen Energie, die eine Null-Emissionen-Welt braucht."

