James Webb-Teleskop ist ins All gestartet

Nachrichtenarchiv - 25.12.2021 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kourou: Das Nasa-Teleskop James Webb ist vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana ins All gestartet. Eine Ariane-Trägerrakete brachte es in die Umlaufbahn. James Webb löst Vorgänger Hubble ab und soll die Frühzeit des Universums vor 13 Milliarden Jahren erforschen. Es ist das leistungsfähigste Teleskop in der bisherigen Geschichte der Raumfahrt und das Teuerste: Mit rund zehn Milliarden Dollar hat es deutlich mehr gekostet als ursprünglich geplant. Der Weg bis zum etwa 1,5 Millionen Kilometer entfernten Zielorbit dauert etwa vier Wochen. Die Aufnahmen des Teleskops sollen unter anderem klären, ob es im Universum andere bewohnbare Planeten mit Wasservorkommen gibt. Erste Daten und Bilder werden frühestens im Sommer erwartet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.12.2021 19:15 Uhr