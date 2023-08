Jahresbericht zu Behandlungsfehlern zeigt kaum Veränderung

Berlin: Der Medizinische Dienst, der im Auftrag der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung Gutachten erstellt, hat seinen Bericht über ärztliche Behandlungsfehler im vergangenen Jahr vorgelegt. Die Zahl der dokumentierten Verdachts-Fälle liegt, ähnlich wie 2021, bei etwa 2.700 in Bayern und etwa 13.000 im Bund. In rund 25 Prozent der geprüften Vorwürfe gaben die Gutachter den klagenden Patientinnen und Patienten recht. Die Ärzteschaft weist darauf hin, dass demnach in den meisten Verdachtsfälle kein schwerer ärztlicher Fehler vorliegt. Es gebe mithin über 500 Millionen erfasste Behandlungen, aber weniger als 7.000 Behandlungsfehler, bei denen ein nennenswerter Schaden angerichtet wurde.

