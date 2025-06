Jahresbericht: Diskriminierung nimmt weiter zu - Frauen häufig betroffen

Rassismus, Sexismus und Ablehnung von Menschen mit Behinderung nehmen zu: Zu dem Ergebnis kommt die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ataman, in ihrem Jahresbericht. Demnach wandten sich 2024 mehr als 11.000 Menschen an die Einrichtung - doppelt so viele wie 2019 und ein neuer Höchststand. In 43 Prozent der Fälle sei es um Rassismus gegangen. Aber auch die Zahl der Frauen, die bei der Jobsuche benachteiligt, am Arbeitsplatz sexuell belästigt oder schlechter bezahlt würden, habe sich verdoppelt.

