Jahr 2024 hat in vielen Teilen der Welt schon begonnen

Tokio: In weiten Teilen der Welt hat das neue Jahr bereits begonnen. Inzwischen haben auch die Menschen in Japan und China das Jahr 2024 begrüßt. Am Nachmittag unserer Zeit begingen Neuseeland und Australien den Jahreswechsel. Vor der weltberühmten Kulisse der Harbour Bridge und der Oper in Sydney war eine rieisige Lichtershow zu bewundern. In Neuseelands Hauptstadt Auckland stand der gut 300 Meter hohe Sky Tower im Zentrum einer aufwändigen Lichtershow. Als erste Menschen weltweit waren die gut 7.000 Bewohner des Südsee-Atolls Kiritimati ins neue Jahr gestartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 20:30 Uhr